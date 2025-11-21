Олимпиада
Сегодня, 17:20

Латыпов: «Благодарен Богу, что поехал на Игры в Пекин и взял медали»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Трехкратный призер Олимпиады по биатлону Эдуард Латыпов рассказал «СЭ» о том, остался ли у него незакрытый гештальт на зимних Играх.

— У тебя в коллекции есть три медали Олимпиады, но среди них нет золотой. Чувствуешь ли, что гештальт не закрыт?

— Естественно, для меня главная цель — золото Олимпиады. Но я благодарен Богу, что поехал на Игры в Пекин и смог там взять медали. Вспомни, как наши паралимпийцы приехали в Пекин, покатались на олимпийских трассах и уехали домой, даже не выступив. В 2018 году далеко не у всех была возможность поехать на Игры. Если с этой точки зрения рассматривать, то у нас все хорошо сложилось. После таких случаев говорить, что тебе обидно... Да, сильно расстроился, что не получилось выиграть золото. Очень хотел это сделать и осуществить мечту. Но я благодарен, что такое вообще случилось в моей жизни.
Конечно, когда мы только приехали с Олимпиады, то у меня была спортивная злость. Хотел подготовиться к следующим Играм, на которых, как ты говоришь, закрыть гештальт. Мотивация была бешеная. Но, как видишь, не все от нас зависит. Поэтому многое за четыре года переосмыслил и сейчас по-другому смотрю на это, — сказал Латыпов «СЭ».

Эдуард Латыпов.«Есть стереотип в российском спорте: чем старше становишься, тем чаще списывают со счетов». Интервью биатлониста Латыпова
Эдуард Латыпов
Биатлон
Олимпиада
