Сегодня, 16:35

Латыпов: «Если на следующий год откроются международные старты, это будет очень хорошо»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Эдуард Латыпов.
Фото СБР

Трехкратный призер Олимпиады по биатлону Эдуард Латыпов рассказал «СЭ» о своих надеждах выступить на зимних Играх в Италии.

— Была ли нынешняя подготовка с олимпийским прицелом?

— Да. Она выстраивалась с прицелом на Олимпиаду не только на этот год, но и на весь четырехлетний цикл. Каждый год мы меняли направленность подготовки. Естественно, в уме был план с учетом зимних Игр. Потому что мы не знали, будет ли для нас Олимпиада или не будет. В любом случае, когда готовишься с прицелом на олимпийский сезон, ты не убираешь из расчета, что он будет российским. Ты же всегда хочешь выступать хорошо и показывать максимум. Правильно? Поэтому не было сомнений, чтобы провести так подготовку. Даже если на Олимпийские игры не поедем, будем выступать на российских стартах. Здесь есть что доказывать и где показывать результат.

— В мае ты говорил, что надежда на Олимпиаду еще остается. Как сейчас с ней?

— Стараюсь чересчур пессимистично не думать. Когда есть какая-то малейшая надежда, какая-то доля процента, то это все равно может случиться. Даже если не будет Олимпиады, то я к этому готов. А если будет, то тоже на какую-то часть буду готов. Всегда хочется надеяться на хорошее. Какой-то шанс есть — теоретический, гипотетический. Все может поменяться. При этом я реалист. Понимаю, что Игр для нас может не быть. Надеюсь, что что-то получится. Если на следующий год откроются международные старты, то это тоже будет очень хорошо, — сказал Латыпов «СЭ».

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Эдуард Латыпов.«Есть стереотип в российском спорте: чем старше становишься, тем чаще списывают со счетов». Интервью биатлониста Латыпова
Эдуард Латыпов
Биатлон
Олимпиада
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
«Есть стереотип в российском спорте: чем старше становишься, тем чаще списывают со счетов». Интервью биатлониста Латыпова
«Контактировал с Госдепом США». Россия требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза за политику
ФИФА обязала «Вест Хэм» заплатить за Влашича. Но до полной победы ЦСКА еще далеко
В ЦСКА рассказали о решениях ФИФА по делам Влашича и Фукса
Словацкий форвард «Северстали» Лишка: «Жаль, что сборные России и Белоруссии не сыграют на Олимпиаде»
«Жаль, что России не будет на Олимпиаде». Интервью словака, ставшего своим в «Северстали»
