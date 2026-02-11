Пихлер назвал бронзу биатлонистки Христовой на Олимпиаде-2026 самой неожиданной в своей карьере

Бывший главный тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что бронзовая медаль болгарки Лоры Христовой в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Италии стала для него самым неожиданным успехом в тренерской карьере.

Христова не считалась фаворитом гонки на 15 км, но сумела занять третье место, уступив только француженкам Жюлии Симон и Лу Жанмонно.

На вопрос журналистов, является ли эта медаль самой неожиданной в его карьере, Пихлер ответил: «Да, я думаю, что так. Я выиграл много медалей, но должен сказать, что эту я очень высоко оцениваю. Теперь могу ходить с высоко поднятой головой. Я говорил, что мы не планируем возвращаться с Олимпиады без медали, но, конечно, я все равно остаюсь реалистом. Это большой успех».

Немецкий специалист работает с болгарской сборной с 2024 года. Он также сообщил, что нынешние Игры станут для него последними в карьере.

«Мне уже 71 год, а для этой работы требуется много энергии, — отметил он. — Не забывайте, что после сердечного приступа я был в коме, так что мне нужно беречь себя. Поэтому это моя последняя Олимпиада. Я играю в теннис, катаюсь на велосипеде, но тренировать не буду. Вы знаете, что я еще вхожу в команду экспертов IBU [Международного союза биатлонистов], консультирую шведских спортсменов. Также я адвокат в суде и еще кандидат в парламент Рупольдинга. Так что моя жизнь не такая уж и скучная. Но нужно признать, что возраст берет свое».

Вольфганг Пихлер возглавлял женскую сборную России по биатлону с 2011 по 2014 год.

