11 февраля, 19:43

Пихлер назвал бронзу биатлонистки Христовой на Олимпиаде-2026 самой неожиданной в своей карьере

Руслан Минаев

Бывший главный тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что бронзовая медаль болгарки Лоры Христовой в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Италии стала для него самым неожиданным успехом в тренерской карьере.

Христова не считалась фаворитом гонки на 15 км, но сумела занять третье место, уступив только француженкам Жюлии Симон и Лу Жанмонно.

На вопрос журналистов, является ли эта медаль самой неожиданной в его карьере, Пихлер ответил: «Да, я думаю, что так. Я выиграл много медалей, но должен сказать, что эту я очень высоко оцениваю. Теперь могу ходить с высоко поднятой головой. Я говорил, что мы не планируем возвращаться с Олимпиады без медали, но, конечно, я все равно остаюсь реалистом. Это большой успех».

Немецкий специалист работает с болгарской сборной с 2024 года. Он также сообщил, что нынешние Игры станут для него последними в карьере.

«Мне уже 71 год, а для этой работы требуется много энергии, — отметил он. — Не забывайте, что после сердечного приступа я был в коме, так что мне нужно беречь себя. Поэтому это моя последняя Олимпиада. Я играю в теннис, катаюсь на велосипеде, но тренировать не буду. Вы знаете, что я еще вхожу в команду экспертов IBU [Международного союза биатлонистов], консультирую шведских спортсменов. Также я адвокат в суде и еще кандидат в парламент Рупольдинга. Так что моя жизнь не такая уж и скучная. Но нужно признать, что возраст берет свое».

Вольфганг Пихлер возглавлял женскую сборную России по биатлону с 2011 по 2014 год.

Олимпиада-2026 в&nbsp;Милане: онлайн-трансляция 11&nbsp;февраля.Старт хоккейного турнира, итог танцоров в фигурном катании: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Источник: ТАСС
Симон: «На прошлой Олимпиаде я провалила стрельбу, сегодня взяла реванш. Это великолепно»

Христова — о бронзе Олимпиады-2026: «Пихлер вдохновил меня на этот результат»

