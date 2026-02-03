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ОИ Милан Кортина 2026

3 февраля, 19:22

Вонн намерена выступить на Олимпиаде-2026, несмотря на разрыв крестообразной связки

Игнат Заздравин
Корреспондент

Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн заявила, что рассчитывает принять участие в Олимпийских играх 2026 года, несмотря на тяжелую травму, полученную на этапе Кубка мира в Кран-Монтане.

41-летняя Вонн получила травму левого колена в результате падения во время гонки. После инцидента спортсменку доставили в больницу вертолетом. В больнице подтвердили разрыв крестообразной связки, а также ушиб кости и возможное повреждение мениска.

Несмотря на травму, Вонн сообщила, что после трех дней физиотерапии и консультаций с врачами смогла снова выйти на лыжи с наколенником. «Похоже, что колено стабильное и сильное. Я сделаю все возможное, чтобы оказаться на линии старта», — приводит слова Вонн The Athletic.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Вонн завершила карьеру в 2019 году из-за проблем со здоровьем, однако в ноябре 2024 года объявила о возвращении в спорт. Американка является победительницей Олимпиады-2010 в скоростном спуске и бронзовым призером Игр в Ванкувере в супергиганте, а также бронзовым призером Олимпиады-2018 в скоростном спуске. В декабре 2025 года Вонн выиграла этап Кубка мира в Санкт-Морице и стала самой возрастной победительницей в истории турнира.

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Олимпиада
Линдси Вонн
Горные лыжи

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