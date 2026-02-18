Американская горнолыжница Шиффрин завоевала золото Олимпиады-2026 в слаломе

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин завоевала золото в слаломе на Олимпийских играх-2026 в Италии.

По сумме двух попыток она показала результат 1 минута 39,10 секунды. Серебряным призером стала швейцарка Камилла Раст (отставание — 1,50 секунды). Бронзу выиграла представительница Швеции Анна Свенн-Ларссон (+1,71).

30-летняя Шиффрин стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

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Горные лыжи

Милан (Италия)

Зимние Олимпийские игры — 2026

Женщины

Слалом

2-я попытка

1. Микаела Шиффрин (США) — 1.39,10

2. Камилль Раст (Швейцария) — +1,50

3. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) — +1,71

4. Венди Хольденер (Швейцария) — +1,93

5. Катарина Труппе (Австрия) — +2,00

6. Катарина Хубер (Австрия) — +2,08

7. Мелани Мейяр (Швейцария) — +2,15

8. Пола Молцан (США) — +2,19

9. Эмма Айхер (Германия) — +2,49

10. Кейтлин Макфарлейн (Франция) — +2,68