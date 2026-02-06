Олимпиада 2026
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Горнолыжный спорт

ОИ Милан Кортина 2026

6 февраля, 23:25

Горнолыжник Тчибозо стал первым представителем Бенина в истории зимних Олимпийских игр

Руслан Минаев
Натан Тчибозо.
Фото Reuters

Бенин на Олимпийских играх в Милане представил горнолыжник Натан Тчибозо. Он выступает в гигантском слаломе.

21-летний спортсмен стал первым представителем страны в истории зимних Олимпийских игр.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 в&nbsp;Милане: смотреть трансляцию онлайн 6&nbsp;февраля.Церемония открытия Олимпиады 2026 в Милане: чем удивит Италия? Онлайн-трансляция

Церемония открытия Олимпиады-2026 проходит в четырех локациях: Милане, Кортине-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. В Милане на стадионе «Сан Сиро» проходит основная часть церемонии.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Оkkо.

