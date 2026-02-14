Олимпиада 2026
Горные лыжи
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Горнолыжный спорт

ОИ Милан Кортина 2026

Бротен — об олимпийском золоте: «Я катался полностью интуитивно, по велению сердца»

Алина Савинова
Лукас Пинейро Бротен.
Фото Reuters

Бразильский горнолыжник Лукас Пинейро Бротен поделился впечатлениями от завоевания золотой медали на Олимпиаде в Милане.

25-летний спортсмен, который до 2023 года выступал за Норвегию, выиграл гигантский слалом и принес Бразилии первую в истории медаль зимних Олимпийских игр.

«Сегодня я катался полностью интуитивно, по велению сердца, и это позволило мне стать олимпийским чемпионом. Это не имело никакого отношения к медали или истории, которую я мог написать. Я просто хотел кататься так, как умею. Я знаю, что могу быть лучшим в мире, если буду максимально собой», — приводит Olympics.com слова Бротена.

Лукас Пинейро Бротен.Бразилия впервые победила на зимней Олимпиаде. Правда, с помощью бывшего норвежца

Перед сезоном-2023/24 горнолыжник объявил о завершении карьеры после конфликта с федерацией лыжных видов спорта Норвегии. Однако в марте 2024 года он вернулся в спорт под флагом Бразилии.

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 14&nbsp;февраля.Еще одна попытка Посашкова и Крыловой, лыжная эстафета и хоккей: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Олимпиада

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Путин и Си Цзиньпин на встрече в Бишкеке обсуждали Украину «по касательной»
Состоялась свадьба Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова
Джокович проиграл 49-й ракетке мира в первом круге US Open-2026
Трамп пообещал жесткий ответ Ирану после удара по американским объектам
Объявленного в розыск подростка задержали за убийство одноклассника в Югре
ЦСКА нашел двух вингеров, «Зенит» продает Луиса Энрике за серьезные деньги, а «Спартак» остался без нового вратаря. Главные трансферные слухи РПЛ за 31 августа
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Магнитогорцы снова фавориты сезона. Новый «Шанхай»
Магнитогорцы снова фавориты сезона. Новый «Шанхай»
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Откровенный Голышев. Задачи «Динамо» на сезон
Откровенный Голышев. Задачи «Динамо» на сезон
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бротен стал первым чемпионом зимней Олимпиады из Южной Америки

Вонн: «Эта поездка стоила того падения»
Новости
RSS RSS
Все новости