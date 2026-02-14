Бротен — об олимпийском золоте: «Я катался полностью интуитивно, по велению сердца»

Бразильский горнолыжник Лукас Пинейро Бротен поделился впечатлениями от завоевания золотой медали на Олимпиаде в Милане.

25-летний спортсмен, который до 2023 года выступал за Норвегию, выиграл гигантский слалом и принес Бразилии первую в истории медаль зимних Олимпийских игр.

«Сегодня я катался полностью интуитивно, по велению сердца, и это позволило мне стать олимпийским чемпионом. Это не имело никакого отношения к медали или истории, которую я мог написать. Я просто хотел кататься так, как умею. Я знаю, что могу быть лучшим в мире, если буду максимально собой», — приводит Olympics.com слова Бротена.

Перед сезоном-2023/24 горнолыжник объявил о завершении карьеры после конфликта с федерацией лыжных видов спорта Норвегии. Однако в марте 2024 года он вернулся в спорт под флагом Бразилии.

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