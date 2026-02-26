Горнолыжница Плешкова: «Если воспринимать трудности как должное, то от Олимпиады только позитивные впечатления»

Российская горнолыжница Юлия Плешкова в интервью «СЭ» поделилась впечатлениями от Олимпиады в Италии. На Играх-2026 спортсменка заняла 22-е место в скоростном спуске и 19-е в супергиганте.

— Какие впечатления оставила вторая Олимпиада в карьере?

— Смешанные чувства. После первой Олимпиады говорила, что на вторую нужно уже ехать за результатом. А тут обстоятельства, не зависящие от нас, внесли свои коррективы. Поэтому пришлось быстро ориентироваться и показывать свой максимум в тех условиях, которые имеем. Но Олимпиада — это всегда большое событие в мире и спортивной жизни каждого атлета. Много разных эмоций. Если воспринимать трудности как должное, то только позитивные впечатления.

— Были ли моменты за четыре года, когда казалось, что на Игры в Италию вам попасть не удастся?

— Наверное, каждый месяц, когда мы получали информацию, что нас еще не допустили. Поэтому таких моментов было много. По-моему, в октябре прошлого года получили очередное сообщение, что никуда не едем. Тогда я испытала самое сильное напряжение. Хотя в моем окружении говорили: «Не переживай. Вы точно поедете. У нас чуйка».

— Где встретили новость, когда в декабре пришло одобрение нейтрального статуса?

— Мы были в Кировске на соревнованиях. Что испытывали? Не знаю. Когда тебе приходит такая новость, ты сразу начинаешь думать, что делать и какие задачи решать. Наверное, в подобный момент не до эмоций, — сказала Плешкова «СЭ».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.