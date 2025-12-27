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Горнолыжница Плешкова планирует начать отбор на Олимпиаду 10 января в Австрии

Анастасия Пилипенко

Тренер двукратной чемпионки России по горнолыжному спорту Юлии Плешковой Кирилл Копылов рассказал, что спортсменка намерена выступить с 10 по 11 января на этапе Кубка мира в Австрии и попытаться отобраться на Олимпиаду.

«Юлия планирует вылететь в Европу 5-7 января, чтобы принять участие в этапе Кубка мира в Цаухензее (Австрия) в скоростном спуске и супергиганте, — цитирует Копылова ТАСС. 10 января состоятся соревнования в скоростном спуске, 11-го — в супергиганте. Отбор на Олимпиаду-2026 завершится 18 января».

В начале декабря Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. CAS обязал FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе.

Ранее FIS выдала нейтральный статус российским лыжникам Дарье Непряевой и Савелию Коростелеву, фристайлисткам Анастасии Таталиной, Дарье Мельчаковой, Лане Прусаковой, Полине Рябовой, Наталье Шериной, двоеборцу Артему Галунину, сноубордистке Марии Травиничевой, горнолыжникам Плешковой, Александру Андриенко, Семену Ефимову, Ивану Кузнецову, Екатерине Ткаченко, прыгунам на лыжах с трамплина Михаилу Назарову и Даниле Садрееву.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Источник: ТАСС
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