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26 февраля, 18:10

Горнолыжница Плешкова объяснила, почему не осталась на закрытие Олимпиады

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Российская горнолыжница Юлия Плешкова рассказала «СЭ», как добиралась из Италии на Камчатку, а также почему не осталась на церемонию закрытия Олимпиады.

— Вы на Камчатке оказались уже через четыре дня после выступления на Олимпиаде. Как добирались до дома?

— Мы встали в три часа ночи, чтобы отправиться в аэропорт. Пять часов ехали на машине до Милана. Там еще ждали часа три-четыре до вылета, так как у нас задержали рейс. Долетели до Турции. За пять минут добежали из одного терминала в другой. Перед нами закрылись двери на посадку, но нам их открыли. После чего мы признались работнице аэропорта в любви. Сели в самолет и улетели в Москву. Приземлились в России ночью. Еще часа полтора ждали наш багаж с другого рейса. Потом нас встретили в аэропорту. Мы пообщались, дали интервью и поехали домой. Спала часов пять. Затем доехала до аэропорта Шереметьево и улетела на Камчатку. Прилетела по московскому времени тоже ночью.

— Не было возможности остаться в Италии и пойти на церемонию закрытия?

— Все не только от нас зависит. Не так просто там остаться. Как я понимаю, есть момент, что по правилам в деревне можно находиться 48 часов после заключительного старта, — сказала Плешкова «СЭ».

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Олимпиада
Юлия Плешкова

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