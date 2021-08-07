Слышать это больно. Поражение — обиднейшее

Олимпийские игры-2020. Волейбол

Мужчины. Финал

Франция — Россия — 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12)

Сергей Тетюхин, генеральный менеджер сборной:

— Ощущения от такого серебра неплохие. Хотелось, конечно, большего, но, к сожалению, судьба так распорядилась. Чуточку не нашей стороне была удача. Претензий не могу ни к одному из ребят предъявить.

Для такой молодой команды, наверное, это неплохой результат. С другой стороны, мы всегда замахиваемся на большее. Мы — максималисты. Волейбол всегда был прибыльным в плане медалей. Думаю, и болельщики ждали золота.

Особые слова благодарности надо сказать Максиму Михайлову Он — ключевой игрок. Несмотря на титулы и заслуги, это человек, который вносит стабильности в нашей команду. Одного его я особо выделю.

Туомас Саммелвуо, главный тренер:

— Нам тяжело принимать такое поражение. Но мы большие молодцы, что смогли вытащить игру, когда казалось, что у нас ничего не шло. Счет мог быть и 0:3. Ребята верили в себя, когда соперник играл в сумасшедший волейбол, а у нас не летела подача. Мы вернулись, и все решилось в пятой партии. Такие игры решают моменты: может быть, мы в пятом сете где-то торопились. Тяжело, но второе место на Олимпиаде — здорово

Не согласен, что тай-брейк — это лотерея. У нас были возможности для победы. Мои ошибки? Если бы мы выиграли, они у меня сегодня были бы теми же.

Артем Вольвич, блокирующий:

— На душе очень тяжело, эмоций не осталось. Хотелось большего. Хотя медаль есть медаль. Пятая партия — это лотерея, независимо от того, как складывается матч. Профессионал должен принимать любой результат. Сегодня мы вторые. Все решили нюансы и удача, которая улыбнулась французам.

Французы продемонстрировали хороший волейбол на Олимпиаде. Сегодня они еще раз его показали. Все думали, что они могут устать. Не устали. Возможно, они отдали максимум сил. Или даже больше. Они заслуженно выиграли, молодцы. Это правда, что у нас было психологическое преимущество, когда сравняли счет по сетам, но пятая партия — это лотерея. Почему ее выиграли не мы? Пока слишком сильные эмоции, тяжело подобрать слова.

Егор Клюка, доигровщик:

— Сейчас — пустота. Вот именно пустота. У меня такое впервые, я не знаю, сколько времени мне потребуется. Мы отдали все в игре, но удача отвернулась. Серебром недоволен. Радоваться такой медали мы не можем. Но мы еще молоды, продолжим работать дальше и идти к мечте.