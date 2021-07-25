Женская сборная США победила Аргентину на старте олимпийского волейбольного турнира
17:33
На летней Олимпиаде-2020 в Токио стартовал женский волейбольный турнир. Россия на старте турнира в трех сетах проиграла Италии (0-3).
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Волейбол
Женщины
Групповой этап
Группа B
Россия — Италия — 0-3 (23:25, 19:25, 14:25)
США — Аргентина — 3-0 (25:20, 25:19, 25:20)
Китай — Турция — 0-3 (21:25, 14:25, 14:25)
Группа A
Сербия — Доминиканская Республика — 3-0 (25:18, 25:12, 25:20)
Япония — Кения — 3-0 (25:15, 25:11, 25:23)
Бразилия — Корея — 3-0 (25:10, 25:22, 25:19)
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