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Женская сборная США по волейболу вышла в полуфинал Олимпиады

08:46
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Женская сборная США по волейболу прошла в полуфинал Олимпиады в Токио.

В четвертьфинале американки победили команду Доминиканской Республики в трех сетах — 3:0.

В полуфинале США сыграют с победителем матча Сербия — Италия.

Волейбол

Олимпийские игры. Женщины

1/4 финала

США — Доминиканская Республика — 3:0 (25:11, 25:20, 25:19)

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Иван Торопцев все материалы автора

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