Женская сборная США по волейболу вышла в полуфинал Олимпиады
08:46
Женская сборная США по волейболу прошла в полуфинал Олимпиады в Токио.
В четвертьфинале американки победили команду Доминиканской Республики в трех сетах — 3:0.
В полуфинале США сыграют с победителем матча Сербия — Италия.
Волейбол
Олимпийские игры. Женщины
1/4 финала
США — Доминиканская Республика — 3:0 (25:11, 25:20, 25:19)
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