Женская сборная России выиграла первый сет в четвертьфинале Олимпиады против Бразилии
16:06
Женская сборная России выиграла первый сет в четвертьфинальном матче Олимпиады в Токио против Бразилии.
Россиянки одержали победу со счетом 25:23.
Победитель матча Россия — Бразилия выйдет в полуфинал Олимпиады, где встретится с командой Кореи.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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