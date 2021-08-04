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Женская сборная России выиграла первый сет в четвертьфинале Олимпиады против Бразилии

16:06
4 августа. 1/4 финала Олимпиады в Токио. Россия — Бразилия. Фото Reuters
4 августа. 1/4 финала Олимпиады в Токио. Россия — Бразилия. Фото Reuters
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Женская сборная России выиграла первый сет в четвертьфинальном матче Олимпиады в Токио против Бразилии.

Россиянки одержали победу со счетом 25:23.

Победитель матча Россия — Бразилия выйдет в полуфинал Олимпиады, где встретится с командой Кореи.

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Иван Торопцев все материалы автора

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