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Женская сборная России уступила бразильянкам во втором сете четвертьфинала Олимпиады

16:36
Женская сборная России уступила бразильянкам во втором сете. Фото AFP
Женская сборная России уступила бразильянкам во втором сете. Фото AFP
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Женская сборная России проиграла второй сет в четвертьфинальном матче Олимпийских игр против Бразилии.

Бразильянки одержали победу со счетом 25:21. Таким образом, счет по сетам стал равным — 1:1.

Победитель встречи выйдет в полуфинал Олимпиады, где встретится с командой Южной Кореи.

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