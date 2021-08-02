Женская сборная России сыграет с Бразилией в 1/4 финала Олимпиады в Токио

2 августа завершился групповой турнир на Олимпиаде в Токио среди женских национальных команд по волейболу.

Сборная России, которая в своей группе финишировала на четвертом месте, в четвертьфинале сыграет против победителя группы А — Бразилии. Стали известны все пары 1/4 финала.

Бразилия — Россия

Сербия — Турция

Южная Корея — Италия

Доминиканская республика — США

Четвертьфиналы у женщин пройдут в среду, 4 августа.