Женская сборная России сыграет с Бразилией в 1/4 финала Олимпиады в Токио
17:55
2 августа завершился групповой турнир на Олимпиаде в Токио среди женских национальных команд по волейболу.
Сборная России, которая в своей группе финишировала на четвертом месте, в четвертьфинале сыграет против победителя группы А — Бразилии. Стали известны все пары 1/4 финала.
Бразилия — Россия
Сербия — Турция
Южная Корея — Италия
Доминиканская республика — США
Четвертьфиналы у женщин пройдут в среду, 4 августа.
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