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Женская сборная России сыграет с Бразилией в 1/4 финала Олимпиады в Токио

17:55
Женская сборная России по волейболу. Фото AFP
Женская сборная России по волейболу. Фото AFP
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2 августа завершился групповой турнир на Олимпиаде в Токио среди женских национальных команд по волейболу.

Сборная России, которая в своей группе финишировала на четвертом месте, в четвертьфинале сыграет против победителя группы А — Бразилии. Стали известны все пары 1/4 финала.

Бразилия — Россия

Сербия — Турция

Южная Корея — Италия

Доминиканская республика — США

Четвертьфиналы у женщин пройдут в среду, 4 августа.

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Иван Шитик все материалы автора

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