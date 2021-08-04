Женская сборная России проигрывает Бразилии после третьего сета четвертьфинала Олимпиады

Женская сборная России проиграла третий сет в четвертьфинальном матче Олимпийских игр против Бразилии.

Бразильянки одержали победу со счетом 25:19. Таким образом, счет по сетам стал в пользу Бразилии — 2:1.

Победитель встречи выйдет в полуфинал Олимпиады, где встретится с командой Южной Кореи.