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Женская сборная России проигрывает Бразилии после третьего сета четвертьфинала Олимпиады

17:07
Женская сборная России проигрывает Бразилии после третьего сета. Фото AFP
Женская сборная России проигрывает Бразилии после третьего сета. Фото AFP
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Женская сборная России проиграла третий сет в четвертьфинальном матче Олимпийских игр против Бразилии.

Бразильянки одержали победу со счетом 25:19. Таким образом, счет по сетам стал в пользу Бразилии — 2:1.

Победитель встречи выйдет в полуфинал Олимпиады, где встретится с командой Южной Кореи.

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