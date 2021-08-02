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Женская сборная России по волейболу проиграла Турции на Олимпиаде в Токио

10:51
Женская сборная России по волейболу проиграла Турции на Олимпиаде в Токио. Фото AFP
Женская сборная России по волейболу проиграла Турции на Олимпиаде в Токио. Фото AFP
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Женская сборная России по волейболу проиграла команде Турции (2:3) на групповом этапе Олимпиады в Токио (Япония). Судьба команды решилась в тай-брейке — 10:15.

Российская команда финишировала на четвертом месте в группе B и вышла в плей-офф, где, скорее всего, сыграет с командой Бразилии.

Отметим, при счете 7-10 в пятой партии столкнулись два игрока сборной Турции. Девушки ударились лицами и выбили друг другу зубы.

Волейбол

Олимпийские игры. Женщины

Группа B

Россия — Турция — 2:3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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