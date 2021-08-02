Женская сборная России по волейболу проиграла Турции на Олимпиаде в Токио
10:51
Женская сборная России по волейболу проиграла команде Турции (2:3) на групповом этапе Олимпиады в Токио (Япония). Судьба команды решилась в тай-брейке — 10:15.
Российская команда финишировала на четвертом месте в группе B и вышла в плей-офф, где, скорее всего, сыграет с командой Бразилии.
Отметим, при счете 7-10 в пятой партии столкнулись два игрока сборной Турции. Девушки ударились лицами и выбили друг другу зубы.
Волейбол
Олимпийские игры. Женщины
Группа B
Россия — Турция — 2:3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15)
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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