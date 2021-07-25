Женская сборная России по волейболу проиграла Италии в первом матче на Олимпиаде-2020
04:32
Женская сборная России по волейболу начала Олимпиаду в Токио с поражения.
В первом матче на Играх россиянки проиграли Италии — 0:3 (23:25, 19:25, 14:25).
Следующий матч Россия проведет 27 июля против Аргентины, начало — в 3.00 (мск).
Волейбол
Олимпийские игры. Женщины
Группа B
Россия — Италия — 0:3 (23:25, 19:25, 14:25)
25 июля.
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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