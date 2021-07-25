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Женская сборная России по волейболу проиграла Италии в первом матче на Олимпиаде-2020

04:32
25 июля. Россия — Италия. Фото La Gazzetta dello Sport
25 июля. Россия — Италия. Фото La Gazzetta dello Sport
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Женская сборная России по волейболу начала Олимпиаду в Токио с поражения.

В первом матче на Играх россиянки проиграли Италии — 0:3 (23:25, 19:25, 14:25).

Следующий матч Россия проведет 27 июля против Аргентины, начало — в 3.00 (мск).

Волейбол

Олимпийские игры. Женщины

Группа B

Россия — Италия — 0:3 (23:25, 19:25, 14:25)

25 июля.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля

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Иван Торопцев все материалы автора

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