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Женская сборная России по волейболу огласила окончательную заявку на Олимпиаду в Токио

19:00
Женская сборная России по волейболу. Фото Instagram
Женская сборная России по волейболу. Фото Instagram
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Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато огласил список игроков, которые выступят на Олимпиаде в Токио, сообщает сайт ВФВ.

В состав вошли 12 волейболисток.

Связующие: Полина Матвеева и Евгения Старцева.

Диагональные: Наталия Гончарова и Анна Лазарева.

Блокирующие: Екатерина Енина, Ирина Королева (Заряжко) и Ирина Фетисова.

Доигровщики: Ирина Воронкова, Ксения Смирнова и Арина Федоровцева.

Либеро: Анна Подкопаева (Малова) и Дарья Пилипенко (Чикризова).

Отмечается, что замены возможны, но только из-за непредвиденных обстоятельств.

Ранее стал известен окончательный список игроков мужской сборной России по волейболу.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля — 8 августа.

Дополнительная информация:

https://www.volley.ru/news/24476/

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