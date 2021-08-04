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Волейболистки из Сербии вышли в полуфинал Олимпиады

12:30
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Женская сборная Сербии по волейболу обыграла команду Италии в 1/4 финала олимпийского турнира.

В полуфинале 6 августа соперницами сборной Сербии станут американки.

Волейбол

Олимпийские игры. Женщины

1/4 финала

Сербия — Италия — 3:0 (25:21, 25:14, 25:21)

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Иван Шитик все материалы автора

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