Волейболистки из Сербии вышли в полуфинал Олимпиады
12:30
Женская сборная Сербии по волейболу обыграла команду Италии в 1/4 финала олимпийского турнира.
В полуфинале 6 августа соперницами сборной Сербии станут американки.
Волейбол
Олимпийские игры. Женщины
1/4 финала
Сербия — Италия — 3:0 (25:21, 25:14, 25:21)
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