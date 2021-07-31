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Волейболистка Королева: «Если мы добьемся результата лучше, чем в Рио, — это будет конфета»

08:19
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Блокирующая сборной России Ирина Королева поделилась впечатлениями от победы в матче группового этапа олимпийского турнира против США (3-0).

«Мы сами не ожидали. Когда две игры подряд проводишь с таким боевым настроем, это вселяет оптимизм и показывает, что мы можем. Оказывается мы и у сборной Китая, и у команды США давно не выигрывали. 3-0 и такой отрыв, когда США вообще с таким счетом проигрывали? Команда, которая всегда славилась тактикой, техникой, но я не хочу принижать наши достоинства, сегодня была крутая игра, все прошло как по учебнику. Если мы добьемся результата лучше, чем в Рио-де-Жанейро, — это будет конфета», — приводит слова Королевой ТАСС.

Россиянки на Олимпиаде-2016 в Рио уступила сербкам в четвертьфинале со счетом 0-3.

Сборная России одержала третью победу в четырех матчах на турнире и вышла в 1/4 финала. В группе у национальной команды остался один матч. В понедельник, 2 августа, россиянки сыграют против Турции. Игра начнется в 8.20 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12030821

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Сергей Разин все материалы автора

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