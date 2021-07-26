В Госдуме назвали очень приятной победу российских волейболистов над США на Олимпиаде в Токио

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал победу сборной России над США со счетом 3:1 в матче группового этапа на Олимпиаде в Токио.

«Очень приятная победа! Она, действительно, во многом принципиальная, — сказал Свищев «СЭ». — Все знают, что волейболисты России, США, Бразилии, Италии одни из сильнейших в мире. Нужно двигаться дальше, это только промежуточный этап. Не важно, кому проигрывать и кого обыгрывать. Но у каждого есть свой принципиальный соперник. Предлагаю не политизировать и не раздувать это. Наших ребят я поздравляю и желаю им побед в следующих матчах!».

На счету россиян две победы в двух матчах, они занимают первое место в группе B.

В следующем матче Россия встретится с Бразилией. Встреча пройдет 28 июля и начнется в 15:45 мск.