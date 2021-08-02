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Турецкие волейболистки столкнулись во время матча с Россией на Олимпиаде и выбили зубы друг другу

10:45
Турецкие волейболистки столкнулись во время матча с Россией на Олимпиаде и выбили зубы друг другу. Фото «СЭ» Джансу Озбай. Фото AFP
Турецкие волейболистки столкнулись во время матча с Россией на Олимпиаде и выбили зубы друг другу. Фото «СЭ»
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Игроки женской сборной Турции по волейболу во время матча с Россией на Олимпиаде столкнулись и выбили зубы друг другу. Счет к тому времени — 7:10.

На данный момент команды играют в тай-брейке.

Турецкие волейболистки столкнулись во время матча с Россией на Олимпиаде и выбили зубы друг другу. Фото "СЭ"
Турецкие волейболистки столкнулись во время матча с Россией на Олимпиаде и выбили зубы друг другу. Фото «СЭ»

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Виктория Кравченко все материалы автора

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