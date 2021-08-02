Турецкие волейболистки столкнулись во время матча с Россией на Олимпиаде и выбили зубы друг другу
10:45
Игроки женской сборной Турции по волейболу во время матча с Россией на Олимпиаде столкнулись и выбили зубы друг другу. Счет к тому времени — 7:10.
На данный момент команды играют в тай-брейке.
Турецкие волейболистки столкнулись во время матча с Россией на Олимпиаде и выбили зубы друг другу. Фото «СЭ»
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