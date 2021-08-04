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Спиридонов — о посте в Instagram: «Специально спровоцировал польских болельщиков, ненавижу их!»

11:10
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Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал свое решение выложить посты в Instagram после поражения сборной Польши. В нем он нелестно высказывается в адрес команды.

«Конечно, я ожидал такой реакции. Это же польские собаки, им только кость кинь, они разорвут. Да, я сделал это для провокации, потому что ненавижу их. А зачем мне им отвечать? Я над ними стебусь. Когда мы играли Чемпионат Мира-2014 в Польше, эти люди во время нашего гимна сидели и освистывали его. Они нас ненавидят. Русские для них кацапы или как они там нас называют», — сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Внимание польских фанатов привлекла реакция Спиридонова на поражение сборной Польши от Франции 2:3 на Олимпийских играх.

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Сергей Федоров все материалы автора

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