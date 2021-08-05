Сборная России проиграла первый сет Бразилии в полуфинале Олимпиады

В полуфинальном матче олимпийского турнира по волейболу мужская сборная России встречается с Бразилией.

В первом сете победу одержали бразильцы со счетом 25:18.

Отметим, бразильский блокирующий Лукас играет в маске. Бразилец провел в маске весь олимпийский турнир.