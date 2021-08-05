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Сборная России проиграла первый сет Бразилии в полуфинале Олимпиады

07:32
Мужская сборная России по волейболу против Бразилии. Фото Reuters
Мужская сборная России по волейболу против Бразилии. Фото Reuters
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В полуфинальном матче олимпийского турнира по волейболу мужская сборная России встречается с Бразилией.

В первом сете победу одержали бразильцы со счетом 25:18.

Отметим, бразильский блокирующий Лукас играет в маске. Бразилец провел в маске весь олимпийский турнир.

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Сергей Разин все материалы автора

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