Российские волейболисты всухую победили Бразилию в третьем матче Олимпиады в Токио

Мужская сборная России в матче группового этапа Олимпиады обыграла Бразилию со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).

На счету россиян три победы в трех матчах, они занимают первое место в группе B. Для бразильцев это поражение стало первым на турнире.

В следующем матче Россия встретится с Францией. Встреча пройдет 30 июля и начнется в 15.45 мск.

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа B

Бразилия - Россия - 0:3 (23:25, 20:25, 20:25)