Российские волейболисты всухую победили Бразилию в третьем матче Олимпиады в Токио
17:50
Мужская сборная России в матче группового этапа Олимпиады обыграла Бразилию со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).
На счету россиян три победы в трех матчах, они занимают первое место в группе B. Для бразильцев это поражение стало первым на турнире.
В следующем матче Россия встретится с Францией. Встреча пройдет 30 июля и начнется в 15.45 мск.
Волейбол
Олимпийские игры. Мужчины
Группа B
Бразилия - Россия - 0:3 (23:25, 20:25, 20:25)
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Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
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