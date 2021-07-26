Российские волейболисты победили США во втором матче Олимпиады
07:33
Мужская сборная России в матче группового этапа Олимпиады обыграла США со счетом 3:1.
На счету россиян две победы в двух матчах, они занимают первое место в группе B.
В следующем матче Россия встретится с Бразилией. Встреча пройдет 28 июля и начнется в 15:45 мск.
Волейбол
Олимпийские игры. Мужчины
Группа B
США — Россия — 1:3 (23:25, 25:27, 25:21, 23:25)
26 июля.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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