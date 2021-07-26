Российские волейболисты победили США во втором матче Олимпиады

Мужская сборная России в матче группового этапа Олимпиады обыграла США со счетом 3:1.

На счету россиян две победы в двух матчах, они занимают первое место в группе B.

В следующем матче Россия встретится с Бразилией. Встреча пройдет 28 июля и начнется в 15:45 мск.

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа B

США — Россия — 1:3 (23:25, 25:27, 25:21, 23:25)

26 июля.