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Российские волейболисты победили США во втором матче Олимпиады

07:33
26 июля. Волейбол. Россия — США — 3:1. Фото Reuters
26 июля. Волейбол. Россия — США — 3:1. Фото Reuters
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Мужская сборная России в матче группового этапа Олимпиады обыграла США со счетом 3:1.

На счету россиян две победы в двух матчах, они занимают первое место в группе B.

В следующем матче Россия встретится с Бразилией. Встреча пройдет 28 июля и начнется в 15:45 мск.

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа B

США — Россия — 1:3 (23:25, 25:27, 25:21, 23:25)

26 июля.

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