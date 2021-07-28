Российские волейболисты гарантировали выход в четвертьфинал Олимпиады

Мужская сборная России в матче группового этапа Олимпиады обыграла Бразилию со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).

Благодаря этой победе российские волейболисты гарантировали выход в четвертьфинал олимпийского турнира. На счету россиян три победы в трех матчах, они занимают первое место в группе B.

В следующем матче Россия встретится с Францией. Встреча пройдет 30 июля и начнется в 15.45 мск.

В заключительном матче группового этапа подопечные Туомаса Саммельвуо 1 августа сыграют с Тунисом.