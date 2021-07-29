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Российские волейболистки победили Китай на Олимпиаде в Токио

13:05
Волейболистки сборной России. Фото AFP
Волейболистки сборной России. Фото AFP
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Женская сборная России обыграла Китай в матче групповой стадии волейбольного турнира на Олимпиаде в Токио.

Россиянки победили в пяти сетах — 3:2.

Благодаря победе сборная России поднялась на третье место в своей группе, у команды Серджо Бузато пять очков. В плей-офф Олимпиады выходят первые четыре места в группе.

Следующий матч на Играх сборная России проведет 31 июля против США.

Волейбол

Олимпийские игры. Женщины

Группа B

Китай — Россия — 2:3 (17:25, 25:23, 25:20, 25:27, 12:15)

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события