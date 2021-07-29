Россия почти обеспечила себе выход в плей-офф? Расклады для волейболисток на Олимпиаде

После победы над Китаем (3:2) российские волейболистки вышли на третье место в группе В на Олимпиаде в Токио. Положение выглядит так:

1. Италия — 9 очков (3 матча), сеты 9-1

2. США — 6 (2), 6-0

3. Россия — 5 (3), 6-5

4. Турция — 3 (2), 4-3

5. Китай — 1 (3), 2-9

6. Аргентина — 0 (2), 0-9

Оставшиеся матчи сборной России:

31 июля, суббота

05.05. США — Россия

2 августа, понедельник

08.20. Россия — Турция

Для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, российской сборной надо выиграть у США или Турции. Хватит и двух поражений в пяти сетах — тогда россиянки наберут 7 очков. Потенциально нашу сборную тогда может догнать Китай, но он в любом случае будет ниже по разности сетов.

Правда, с учетом слабой игры китаянок на Олимпиаде, вероятно, Россия выйдет в плей-офф даже и с текущим результатом или 6 очками. Чтобы обойти россиянок, китаянкам надо обыграть не только Аргентину, но и лучшую команду группы Италии, что на данный момент выглядит маловероятно.