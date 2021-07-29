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Россия почти обеспечила себе выход в плей-офф? Расклады для волейболисток на Олимпиаде

13:38
Женская сборная России по волейболу. Фото AFP
Женская сборная России по волейболу. Фото AFP
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После победы над Китаем (3:2) российские волейболистки вышли на третье место в группе В на Олимпиаде в Токио. Положение выглядит так:

1. Италия — 9 очков (3 матча), сеты 9-1
2. США — 6 (2), 6-0
3. Россия — 5 (3), 6-5
4. Турция — 3 (2), 4-3
5. Китай — 1 (3), 2-9
6. Аргентина — 0 (2), 0-9

Оставшиеся матчи сборной России:

31 июля, суббота
05.05. США — Россия
2 августа, понедельник
08.20. Россия — Турция

Для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, российской сборной надо выиграть у США или Турции. Хватит и двух поражений в пяти сетах — тогда россиянки наберут 7 очков. Потенциально нашу сборную тогда может догнать Китай, но он в любом случае будет ниже по разности сетов.

Правда, с учетом слабой игры китаянок на Олимпиаде, вероятно, Россия выйдет в плей-офф даже и с текущим результатом или 6 очками. Чтобы обойти россиянок, китаянкам надо обыграть не только Аргентину, но и лучшую команду группы Италии, что на данный момент выглядит маловероятно.

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события