Утром 26 июля в Токио (Япония) мужская сборная России сыграет с США в матче группы B турнира по волейболу на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Встреча начнется в 05.05 (мск).

Ранее, 24 июля, команда Туомаса Саммелвуо выиграла у Аргентины (3:1) в первом матче группового турнира. Американцы в предыдущей встрече обыграли французов — 3:0.

Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — США можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

Подробная информация о формате турнира по волейболу и расписании матчей можно посмотреть — здесь.