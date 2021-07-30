Олимпиада
Токио-2020
Волейбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Волейбол

Россия уступила Франции в матче мужского олимпийского турнира по волейболу

18:34
Сборная России уступила сборной Франции. Фото AFP
Сборная России уступила сборной Франции. Фото AFP
Теги:

В матче группового этапа мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Токио сборная России уступила команде Франции (1:3). Счет в партиях — 25:21, 20:25, 25:17, 25:20.

Российские волейболисты остаются лидерами группы В с девятью очками перед последним туром. Команда потерпела первое поражение на турнире. Франция набрала семь очков и поднялась на третью позицию. Россияне уже обеспечили себе выход в плей-офф, куда попадут четыре лучшие команды каждой из двух групп.

Следующий матч россияне проведут 1 августа против команды Туниса. Начало в 8.20 по московскому времени.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Токио (Япония)

Олимпиада

Волейбол

Мужчины

Группа В

Россия — Франция — 1:3 (21:5, 25:20, 17:25, 20:25)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

23142 голосов

Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Олимпиада 2020, волейбол, мужчины: Россия — Франция, время начала и где смотреть
Самый грязный забег в олимпийской истории. Такого на Играх не было никогда
Олимпийцы шокированы смертью спортсменки на Кубе. Молот попал ей в голову
Теннис на Олимпиаде: Хачанов выбил обидчика Медведева, россияне сыграют в финале микста, расписание и результаты 30 июля
Как часто можно есть рыбу?
vs
31
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события