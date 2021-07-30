Россия уступила Франции в матче мужского олимпийского турнира по волейболу
18:34
В матче группового этапа мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Токио сборная России уступила команде Франции (1:3). Счет в партиях — 25:21, 20:25, 25:17, 25:20.
Российские волейболисты остаются лидерами группы В с девятью очками перед последним туром. Команда потерпела первое поражение на турнире. Франция набрала семь очков и поднялась на третью позицию. Россияне уже обеспечили себе выход в плей-офф, куда попадут четыре лучшие команды каждой из двух групп.
Следующий матч россияне проведут 1 августа против команды Туниса. Начало в 8.20 по московскому времени.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
Токио (Япония)
Олимпиада
Волейбол
Мужчины
Группа В
Россия — Франция — 1:3 (21:5, 25:20, 17:25, 20:25)
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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