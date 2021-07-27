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Женская сборная России переиграла Аргентину на Олимпийских играх

04:22
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Женская сборная России по волейболу выиграла у Аргентины в матче Олимпийских игр в Токио — 3:0.

Это второй матч россиянок на турнире, в первом команда уступила Италии — 0:3. Следующим соперником будет команда Китая, встреча состоится послезавтра.

Волейбо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Группа B

Россия — Аргентина — 3:0 (25:19, 25:15, 25:13)

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Евгений Козинов все материалы автора

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