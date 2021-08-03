Франция обыграла Польшу и вышла в полуфинал олимпийского турнира по волейболу
18:03
Сборная Франции победила команду Польши (3:2) в матче 1/4 финала олимпийского волейбольного турнира среди мужчин.
Счет в партиях — 21:25, 25:23, 21:25, 25:21, 15:9 в пользу французов. В 1/2 финала они сыграют со сборной Канады.
Во втором полуфинале сыграют сборные Бразилии и России. Матчи пройдут 5 августа.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
Волейбол
Олимпийские игры. Мужчины
1/4 финала
Польша — Франция — 2:3 (25:21, 23:25, 25:21, 21:25, 9:15)
3 августа. Токио. Ariake Arena.
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