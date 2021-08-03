Франция обыграла Польшу и вышла в полуфинал олимпийского турнира по волейболу

Сборная Франции победила команду Польши (3:2) в матче 1/4 финала олимпийского волейбольного турнира среди мужчин.

Счет в партиях — 21:25, 25:23, 21:25, 25:21, 15:9 в пользу французов. В 1/2 финала они сыграют со сборной Канады.

Во втором полуфинале сыграют сборные Бразилии и России. Матчи пройдут 5 августа.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

1/4 финала

Польша — Франция — 2:3 (25:21, 23:25, 25:21, 21:25, 9:15)

3 августа. Токио. Ariake Arena.