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Франция обыграла Польшу и вышла в полуфинал олимпийского турнира по волейболу

18:03
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Сборная Франции победила команду Польши (3:2) в матче 1/4 финала олимпийского волейбольного турнира среди мужчин.

Счет в партиях — 21:25, 25:23, 21:25, 25:21, 15:9 в пользу французов. В 1/2 финала они сыграют со сборной Канады.

Во втором полуфинале сыграют сборные Бразилии и России. Матчи пройдут 5 августа.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

1/4 финала

Польша — Франция — 2:3 (25:21, 23:25, 25:21, 21:25, 9:15)

3 августа. Токио. Ariake Arena.

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Евгений Петров все материалы автора

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