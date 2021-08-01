Определились все пары 1/4 финала мужского олимпийского турнира по волейболу
20:51
Стали известны пары 1/4 финала мужского турнира по волейболу на Олимпиаде в Токио.
Сборная России сыграет со сборной Канады. Сборная Японии будет играть со сборной Бразилии. Италия сыграет с командой Аргентины. Польше будет противостоять сборная Франции.
Победитель пары Канада — Россия сыграет с сильнейшим в матче Япония — Бразилия.
Матчи пройдут 3 августа. Начало игры Канада — Россия в 03.00 по московскому времени. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
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