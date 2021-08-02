2 августа женская сборная России по волейболу проведет матч группового турнира на Олимпиаде в Токио. Начало — 8:20 (мск).

Следить за матчем можно в прямой трансляции «СЭ» и в прямом эфире можно на телеканале Россия 1.

Соперники сборной России — Италия, Аргентина, Китай, США и Турция. После побед над олимпийскими чемпионками китаянками и американками команда досрочно гарантировала выход в плей-офф.

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