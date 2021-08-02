Олимпиада 2020, волейбол, женщины: Россия — Турция, где смотреть прямую трансляцию
07:00
2 августа женская сборная России по волейболу проведет матч группового турнира на Олимпиаде в Токио. Начало — 8:20 (мск).
Следить за матчем можно в прямой трансляции «СЭ» и в прямом эфире можно на телеканале Россия 1.
Соперники сборной России — Италия, Аргентина, Китай, США и Турция. После побед над олимпийскими чемпионками китаянками и американками команда досрочно гарантировала выход в плей-офф.
Волейбол на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, даты и время начала игр, турнирные таблицы и плей-офф в мужском турнире на Олимпийских играх в Токио 2021
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Какое место займет Россия в медальном зачете Олимпиады-2020?
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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