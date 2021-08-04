Олимпиада-2020, волейбол, женщины: Бразилия — Россия, где смотреть прямую трансляцию
12:00
4 августа женская сборная России по волейболу проведет матч 1/4 финала на Олимпиаде в Токио. Начало — в 15.30 (мск).
Следить за матчем можно в прямой трансляции «СЭ» и в прямом эфире на телеканале «Россия 1».
После побед над олимпийскими чемпионками китаянками и американками команда досрочно гарантировала себе выход в плей-офф. Из-за допинговых санкций россиянки называются на Играх как команда Олимпийского комитета России (ROC).
Волейбол на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, даты и время начала игр, турнирные таблицы и плей-офф в мужском турнире на Олимпийских играх в Токио 2021
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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