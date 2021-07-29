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Олимпиада-2020: волейбол, время начала и где смотреть прямую трансляцию матча Китай — Россия

09:00
Женская сборная России. Фото AFP
Женская сборная России. Фото AFP
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В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх состоится матч женского волейбольного турнира Китай — Россия. Начало — в 10.25 (мск).

Трансляция на Первом канале и на olympics.1tv.ru.

В Токио россиянки уже провели два матча: проиграли Италии (0:3) и победили Аргентину (3:0). Команда ОКР занимает четвертое место в группе.

Россияне идут за золотом в плавании, гимнастике и фехтовании: чего ждать от Олимпиады 29 июля

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