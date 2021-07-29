В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх состоится матч женского волейбольного турнира Китай — Россия. Начало — в 10.25 (мск).

Трансляция на Первом канале и на olympics.1tv.ru.

В Токио россиянки уже провели два матча: проиграли Италии (0:3) и победили Аргентину (3:0). Команда ОКР занимает четвертое место в группе.

Россияне идут за золотом в плавании, гимнастике и фехтовании: чего ждать от Олимпиады 29 июля