В пятницу, 30 июля, Россия сыграет против Франции в рамках турнира по волейболу на Олимпийских играх в Токио. Начало — 15:45.

Сборная России выступает в одной группе с Аргентиной, США, Бразилией, Францией и Тунисом. После трех побед команда гарантировала себе выход в плей-офф.

Следить на матчем вы можете на сайте «СЭ» и в прямом эфире на канале Россия 1.

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