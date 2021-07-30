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Олимпиада 2020, волейбол, мужчины: Россия — Франция, время начала и где смотреть

13:00
Cборная России по волейболу. Фото AFP
Cборная России по волейболу. Фото AFP

В пятницу, 30 июля, Россия сыграет против Франции в рамках турнира по волейболу на Олимпийских играх в Токио. Начало — 15:45.

Сборная России выступает в одной группе с Аргентиной, США, Бразилией, Францией и Тунисом. После трех побед команда гарантировала себе выход в плей-офф.

Следить на матчем вы можете на сайте «СЭ» и в прямом эфире на канале Россия 1.

Волейбол на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, даты и время начала игр, турнирные таблицы и плей-офф в мужском турнире на Олимпийских играх в Токио 2021

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