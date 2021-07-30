Олимпиада 2020, волейбол, мужчины: Россия — Франция, время начала и где смотреть
13:00
В пятницу, 30 июля, Россия сыграет против Франции в рамках турнира по волейболу на Олимпийских играх в Токио. Начало — 15:45.
Сборная России выступает в одной группе с Аргентиной, США, Бразилией, Францией и Тунисом. После трех побед команда гарантировала себе выход в плей-офф.
Следить на матчем вы можете на сайте «СЭ» и в прямом эфире на канале Россия 1.
Волейбол на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, даты и время начала игр, турнирные таблицы и плей-офф в мужском турнире на Олимпийских играх в Токио 2021
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