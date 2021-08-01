Олимпиада-2020: положение сборной России после четвертого игрового дня в волейболе

Сборная России выиграла группу В мужского олимпийского турнира по волейболу. В заключительном туре россияне обыграли команду Туниса — 3:0 (25:20, 25:22, 25:16).

Россия заняла первое место в группе с 12-ю очками. В плей-офф также вышли Бразилия (10 очков), Аргентина и Франция (по восемь очков). Не смогли пробиться в 1/4 финала сборные США (шесть оков) и Туниса (одно очко).

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.