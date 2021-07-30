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Олимпиада-2020: положение сборной России после четвертого игрового дня в волейболе

20:07
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Мужская сборная России по волейболу занимает первое место в группе В олимпийского турнира. 30 июля россияне уступили сборной Франции (1:3). Счет в партиях — 25:21, 20:25, 25:17, 25:20 в пользу французов.

Несмотря на первое поражение на турнире, россияне остаются лидерами группы с девятью очками. На втором месте Бразилия (восемь очков), третьей идет Франция (семь очков). Четвертой идет команда США с шестью очками.

На пятой позиции Аргентина, имеющая в активе пять очков. У сборной Туниса одно очко и последнее, шестое место. Следующий матч россияне проведут 1 августа против команды Туниса. Начало в 8.20 по московскому времени.

Сборная России ранее уже обеспечила себе выход в следующую стадию. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

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Евгений Петров все материалы автора

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