Мужская сборная России по волейболу сыграет с Бразилией в полуфинале Олимпиады
08:39
Мужская сборная России по волейболу встретится с Бразилией в полуфинале Олимпиады в Токио.
В четвертьфинале бразильцы победили Японию в трех сетах — 25:20, 25:23, 25:20.
Полуфинал Россия — Бразилия состоится 5 августа, время начала матча станет известно позднее.
Волейбол
Олимпийские игры. Мужчины
1/4 финала
Япония — Бразилия — 0:3 (20:25, 23:25, 20:25)
3 августа. Токио. «Ariake Arena».
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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