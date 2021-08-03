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Мужская сборная России по волейболу сыграет с Бразилией в полуфинале Олимпиады

08:39
3 августа. Токио. 1/4 финала Олимпиады, Япония - Бразилия. Фото Reuters
3 августа. Токио. 1/4 финала Олимпиады, Япония - Бразилия. Фото Reuters
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Мужская сборная России по волейболу встретится с Бразилией в полуфинале Олимпиады в Токио.

В четвертьфинале бразильцы победили Японию в трех сетах — 25:20, 25:23, 25:20.

Полуфинал Россия — Бразилия состоится 5 августа, время начала матча станет известно позднее.

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

1/4 финала

Япония — Бразилия — 0:3 (20:25, 23:25, 20:25)

3 августа. Токио. «Ariake Arena».

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Иван Торопцев все материалы автора

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