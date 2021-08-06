Международная федерация волейбола сделала заявление по поводу допинга у бразильянки после победы над Россией

Международная федерация волейбола (FIVB) отреагировала на новость о том, что у волейболистки сборной Бразилии Тандары Кайшеты обнаружили допинг.

«FIVB была проинформирована о временном отстранении игрока женской сборной Бразилии по волейболу Тандары Алвес Кайшета за возможное нарушение антидопинговых правил. Игрок не будет участвовать в предстоящих матчах женской сборной Бразилии по волейболу. За дополнительными вопросами обращайтесь в Олимпийский комитет Бразилии», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы FIVB.

Сегодня, 6 августа стало известно, что Тандара сдала положительный допинг-тест. Положительная проба была взята у спортсменки 7 июля. Тандара уже покинула расположение национальной команды.

Сегодня женская сборная Бразилии сыграет против Кореи в полуфинале Олимпиады. Отметим, что в 1/4 финала Игр в Токио бразильянки победили Россию (23:25, 25:21, 25:19, 25:22).