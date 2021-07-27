Олимпиада
Токио-2020
Волейбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Волейбол

Корея обыграла Кению в матче женского волейбольного турнира на Олимпиаде

18:31
Теги:

В матче группового этапа Олимпийского турнира по волейболу среди женщин сборная Кореи победила команду Кении (3:0). Счет в партиях — 25:14, 25:22, 26:24.

Корейская команда набрала четыре очка и занимает четвертое место в группе А. У Кении после двух игр ноль очков и последняя, шестая позиция. В плей-офф выходят четыре лучшие команды каждой из двух групп.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Олимпиада

Токио (Япония)

Волейбол

Женщины

Группа А

Корея — Кения — 3:0 (25:14, 25:22, 26:24)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020, медальный зачет на 27 июля: Россия приблизилась к третьему месту, Япония сохранила лидерство
Олимпиада-2020, медальный зачет на 26 июля: Япония вышла на первое место, Россия — четвертая
Олимпиада-2020: Япония, США и Китай в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
Три золота за час. Каким был понедельник на Олимпиаде-2020 для нашей сборной
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд