Корея обыграла Кению в матче женского волейбольного турнира на Олимпиаде
18:31
В матче группового этапа Олимпийского турнира по волейболу среди женщин сборная Кореи победила команду Кении (3:0). Счет в партиях — 25:14, 25:22, 26:24.
Корейская команда набрала четыре очка и занимает четвертое место в группе А. У Кении после двух игр ноль очков и последняя, шестая позиция. В плей-офф выходят четыре лучшие команды каждой из двух групп.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
Олимпиада
Токио (Япония)
Волейбол
Женщины
Группа А
Корея — Кения — 3:0 (25:14, 25:22, 26:24)
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