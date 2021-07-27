Корея обыграла Кению в матче женского волейбольного турнира на Олимпиаде

В матче группового этапа Олимпийского турнира по волейболу среди женщин сборная Кореи победила команду Кении (3:0). Счет в партиях — 25:14, 25:22, 26:24.

Корейская команда набрала четыре очка и занимает четвертое место в группе А. У Кении после двух игр ноль очков и последняя, шестая позиция. В плей-офф выходят четыре лучшие команды каждой из двух групп.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Олимпиада

Токио (Япония)

Волейбол

Женщины

Группа А

Корея — Кения — 3:0 (25:14, 25:22, 26:24)