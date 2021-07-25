Гончарова заявила, что не считает критичным поражение российских волейболисток от Италии на старте Олимпиады

Российская волейболистка Наталия Гончарова заявила, что не считает критичным поражение от Италии (0:3) в первом матче на Олимпиаде в Токио.

«Они играли лучше нас, не в полную силу, а мы играли плохо. Если мы будем думать, что это критическая ситуация и все пропало, то дальше нет смысла играть. Мы постараемся не думать про эту игру и дальше выходить и бороться. У нас есть все шансы, мы будем играть», — приводит ТАСС слова Гончаровой.

Следующий матч на Играх россиянки проведут 27 июля против Аргентины, начало — в 3.00 (мск).

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля