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Гончарова заявила, что не считает критичным поражение российских волейболисток от Италии на старте Олимпиады

05:38

Российская волейболистка Наталия Гончарова заявила, что не считает критичным поражение от Италии (0:3) в первом матче на Олимпиаде в Токио.

«Они играли лучше нас, не в полную силу, а мы играли плохо. Если мы будем думать, что это критическая ситуация и все пропало, то дальше нет смысла играть. Мы постараемся не думать про эту игру и дальше выходить и бороться. У нас есть все шансы, мы будем играть», — приводит ТАСС слова Гончаровой.

Следующий матч на Играх россиянки проведут 27 июля против Аргентины, начало — в 3.00 (мск).

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11980595

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Иван Торопцев все материалы автора

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