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Гамова считает, что женская сборная России по волейболу неудачно выступила на Олимпиаде в Токио

19:52
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала вылет женской сборной России с Олимпиады в Токио.

В четвертьфинале россиянки проиграли команде Бразилии со счетом 1:3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25).

«Это, безусловно, неудача. Мы ставим перед собой самые высокие задачи, но опять вылетаем в четвертьфинале. Бразильянки показали свою игру, у нас же были проблемы с приемом. У них выделялась Габи, они были более успешны в атаке.

У нас за этот год появились хорошие молодые игроки, поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее», — приводит слова Гамовой ТАСС.

Бразильянки вышли в полуфинал Олимпиады, где 6 августа встретятся с командой Южной Кореи.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12059331

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