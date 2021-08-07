7 августа в Токио (Япония) мужская сборная России сыграет против Франции в финале турнира по волейболу на Олимпиаде-2020. Встреча начнется в 15.15 (мск).

Россияне вышли в плей-офф из группы B с первого места. В четвертьфинале команда Туомаса Саммелвуо обыграла канадцев — 3:0, а в полуфинале сборная России оказалась сильнее Бразилии — 3:1.

Французы вышли в плей-офф с 4-го места группы B. Их сборная победила Польшу (3:2), а в 1/2 финала выиграла у Аргентины — 3:0.

Следить за онлайн-трансляцией матча Франция — Россия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия 1».

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