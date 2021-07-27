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Что нужно сборной России для выхода в плей-офф. Расклады олимпийского волейбольного турнира

04:53

Женская сборная России в матче второго тура олимпийского волейбольного турнира разгромила аргентинок (3:0) и сохранила шансы на выход в четвертьфинал.

Для попадания в восьмерку сильнейших команде Серджо Бузато, проигравшей в первом туре итальянкам (0:3), нужно одержать минимум одну победу (правда, при некоторых раскладах и этого может оказаться мало).

29 июля Россия встретится со сборной Китая, 31 июля — США, 2 августа — с Турцией.

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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