28 июля в Токио (Япония) мужская сборная России сыграет с Бразилией в матче группы B турнира по волейболу на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Встреча начнется в 15.45 (мск).

24 июля команда Туомаса Саммелвуо выиграла у Аргентины (3:1) в первом матче группового турнира. Во втором матче, 26 июля, россияне оказались сильнее США — 3:1.

Ранее бразильцы обыграли Тунис — 3:0, а также победили Аргентину — 3:2.

Следить за онлайн-трансляцией матча Бразилия — Россия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ».

Подробная информация о формате турнира по волейболу и расписании матчей можно посмотреть — здесь.