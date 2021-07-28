Волейбол Бразилия — Россия: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча Олимпиады
13:45
28 июля в Токио (Япония) мужская сборная России сыграет с Бразилией в матче группы B турнира по волейболу на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Встреча начнется в 15.45 (мск).
24 июля команда Туомаса Саммелвуо выиграла у Аргентины (3:1) в первом матче группового турнира. Во втором матче, 26 июля, россияне оказались сильнее США — 3:1.
Ранее бразильцы обыграли Тунис — 3:0, а также победили Аргентину — 3:2.
Следить за онлайн-трансляцией матча Бразилия — Россия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ».
Подробная информация о формате турнира по волейболу и расписании матчей можно посмотреть — здесь.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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